Общение на сайтах, форумах

Друзья, нужно наполнить коллекцию одежды и обуви на сайте. Дам ссылку на сайт производителя, оттуда надо будет скачать фото, и на основании описаний сделать свое. Я думаю английский не обязательно знать - промт или гугл в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить на 5-10 сайтов (форумы, комментарии или что угодно) сообщения с прямой активной ссылокй.
Ссылки которые надо вставить да, текст совершеннно любой от себя, главное условие чтобы не удалил. Можно написать обзор, отзыв, негатив что угодно. Речь идет про садовый сучкорез.
цена за 10 сайтов 450 рублей
за 5 сайтов 200 рублей
---срок--любой
Пример, как я это делал предоставить могу
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