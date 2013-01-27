Общение на сайтах, форумах

Нужно разместить на 5-10 сайтов (форумы, комментарии или что угодно) сообщения с прямой активной ссылокй.

Ссылки которые надо вставить да, текст совершеннно любой от себя, главное условие чтобы не удалил. Можно написать обзор, отзыв, негатив что угодно. Речь идет про садовый сучкорез.

цена за 10 сайтов 450 рублей

за 5 сайтов 200 рублей

---срок--любой

Пример, как я это делал предоставить могу