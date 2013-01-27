Поиск и описание видео роликов

Найти на "YouTube" короткие ролики по теме видео приколы. По девяти категориям (авто приколы, с животными и т.д.). Присвоить, придумать им название и сделать описание (1 ролик 130-180 символов).

В итоге я должен получить список на каждый ролик вида:

1 - ссылка на видео

2 - Название

3 - Описание

Либо в таблице....

Нужно 100 таких роликов.