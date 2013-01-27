Сделать страничку с 16 фотографиями

Сайт на джумле. Нужно сделать превьюшки фоток (180px по ширине), залить их и оригиналы на сервер, и на самой странице разместить кликабельные фотки по 4 в каждом ряду. Работы минут на 20-30. Нужны минимальные знания html-верстки, и умение заливать файлы по фтп.