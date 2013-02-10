Друзья, нужно наполнить коллекцию одежды и обуви на сайте. Дам ссылку на сайт производителя, оттуда надо будет скачать фото, и на основании описаний сделать свое. Я думаю английский не обязательно знать - промт или гугл в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются контент-менеджеры для наполнения сайтов.
Требования:
-Уникальное описание (читабельное!!!)
-Умение работы с движком DLE
-Ежедневное добавление материалов (возможно через день)
Тематика :
1) Кино (+эротика) - (действующий сайт на DLE) 1-2 материала в день + возможно увеличение до 10новостей в день (как только будет положительный результат от поисковиков)
2) Музыкальная тематика (на стадии открытия) 5 материалов в день
3) Знакомства - точнее пикап (на стадии открытия) 1-2 материала в день
4) Новости сериалов (действующий сайт сериалов на самописном движке) 1 материал в день
5) Кино (добавление новинок) - (действующий сайт на DLE) до 5 материалов в день
Обязательно указывайте цены!
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