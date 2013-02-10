Требуются контент-менеджеры для наполнения сайтов.

Требования:

-Уникальное описание (читабельное!!!)

-Умение работы с движком DLE

-Ежедневное добавление материалов (возможно через день)

Тематика :

1) Кино (+эротика) - (действующий сайт на DLE) 1-2 материала в день + возможно увеличение до 10новостей в день (как только будет положительный результат от поисковиков)

2) Музыкальная тематика (на стадии открытия) 5 материалов в день

3) Знакомства - точнее пикап (на стадии открытия) 1-2 материала в день

4) Новости сериалов (действующий сайт сериалов на самописном движке) 1 материал в день

5) Кино (добавление новинок) - (действующий сайт на DLE) до 5 материалов в день

Обязательно указывайте цены!