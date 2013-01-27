Размещение отзывов на Яндекс.Маркете

Необходимо изменить текст в маленьком каталоге товаров (5 небольших разделов http://vimec-lift.ru/info/catalog.html) и для каждого продукта (всего 14 продуктов) на оригинальный, так чтобы смысл сохранился. Можно попробывать перевести на русский с англ. сайта На каждый продукт до ...