Размещение отзывов на Яндекс.Маркете

Требуются контент-менеджеры для наполнения сайтов. Требования: -Уникальное описание (читабельное!!!) -Умение работы с движком DLE -Ежедневное добавление материалов (возможно через день) Тематика : 1) Кино (+эротика) - (действующий сайт на DLE) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разместить уже готовые отзывы на яндекс.маркете. Инструкцию дам. С одного яндекс.почта логина размещается только один отзыв.
Оплата 5р. за размещение.
Пишите.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Из интернет магазина надо собрать все товары в CSV файл что бы он(они) не привышали 15 мб.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужен контент менеджер, который работал уже с интернет магазином на virtuemart! Есть интернет магазин http://motorkater.ru/ Есть источник - http://motokater.ru/ Необходимо с источника перенести на вновь созданный магазин товары из категорий: - подвесные лодочные моторы (28 наименований) - стационарные лодочные моторы ...Завершен11 лет назад
- $15
Необходимо зарегистрировать программу Рос.Такси (http://www.itrf.ru/page/273324/) на сайтах и каталогах посещенные софту и форумах. Общее количество зарегистрированных ресурсов 50 штук. Часть мы уже подобрали. Бюджет: 500р. Информация по заполняемым полям в каталогах, будет предоставлена исполнителю после выбора. Список обязательных сайтов: 1. soft.mail.ru 2. download.ru 3. www.freeware.ru 4. soft.liveinternet.ru 5. www.freesoft.ru 6. www.softnavigator.ru 7. www.softportal.com 8. softarchive.ru 9. 1001soft.com 10. www.softforfree.com 11. www.newestsoft.com 12. saitok.net ...Завершен11 лет назад
Нужен человек обладающий опытом рерайтинга. Рерайтить небольшие тексты для сайта спортивной тематики. Оплата за 1000 символов 25 р. Скайп marat-muratov1 Либо оставляйте тут свои контакты..Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Знание: Joomla virtuemart HTML CSS (LESS) Условия: удаленная работа, по 1-2 часа в день. Оплата по договоренности по окончании расчетного срока.Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо изменить текст в маленьком каталоге товаров (5 небольших разделов http://vimec-lift.ru/info/catalog.html) и для каждого продукта (всего 14 продуктов) на оригинальный, так чтобы смысл сохранился. Можно попробывать перевести на русский с англ. сайта На каждый продукт до ...Завершен11 лет назад
- $10
Сайт на джумле. Нужно сделать превьюшки фоток (180px по ширине), залить их и оригиналы на сервер, и на самой странице разместить кликабельные фотки по 4 в каждом ряду. Работы минут на 20-30. Нужны минимальные знания ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Задача: Перенести сайт кинотематики с UCOZ на другой движок (например DLE) с сохранением ссылки на материал. Интересует цена, за 1 стр. Или за весь сайт (кол-во страниц пока не известно) Примеры работ приветствуются...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужен контент-менеджер для рыболовного портала. По началу работы не много, но в последующем будет много. На данный момент нужно с отсканированных журналов выкладывать статьи на сайт. Жду ваших предложений по стоимости.Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад