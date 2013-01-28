Копирайтер

Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки460 просмотров
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В связи с запуском нового интернет-журнала

требуется копирайтер на постоянную удаленную работу над проектом.

Сфера: Спорт, здоровье, фитнес.

Что требуется делать:

- Писать короткие статьи для рассылки проекта.

- Перепечатывать статьи (самостоятельный поиск + материал будет предоставляться)

- Дополнительно искать, подбирать и создавать медиа-контента для оформления разделов на сайте (тексты, изображения, видео и пр.)

- Адаптировать специализированных текстов на спортивную тематику, подача "сложных вещей простым языком"

Требования к кандидату:

- Умение искать и анализировать информацию.

- Ответственность (все задачи должны выполняться вовремя — контроль через Basecamp).

- Опыт работы в сфере копирайтинга не менее 1 года (рассматриваем кандидатов с примерами работ).

- Хорошее знание русского языка. Умение литературно излагать.

- Умение генерировать идеи для текстов. (Инициатива поощряется!)

- Заинтересованность спортом

Оплата:

Оплата по договоренности, за проделанную работу. (Предлагайте свои цифры — час работы и 1000, 2000 символов статья).

В будущем можем договориться на фиксированную месячную заработанную плату.

11 лет назад
karnapoltseva
Ольга 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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