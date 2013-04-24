Грамотно скопипастить инфу и сгруппировать по теме

Требуются контент-менеджеры для наполнения сайтов. Требования: -Уникальное описание (читабельное!!!) -Умение работы с движком DLE -Ежедневное добавление материалов (возможно через день) Тематика : 1) Кино (+эротика) - (действующий сайт на DLE) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который сможет скопировать информацию из источника и разложить ее по папкам.
Информация на психологическую тему, все уже структурировано и рассортировано по смыслу но слишком много повторений и описаний одного и того же.
Нужно скопировать в разные ворд файлы (по темам) исключая полное повторение текста и составить тематические сборники.
Работа простая, но монотонная. Всего около 2.200 (много отсеется на этапе просмотра, из-за бредового содержания) статей которые нужно:
просмотреть - понять что это за тема (если уже встречалась, дополнить список, если еще нет создать файл и в него скопировать)
Работать нужно вдумчиво. но быстро. Начальный список тем в источнике уже составлен, его нужно либо дополнить, либо ввести подтемы чтобы все не сваливать в одну кучу.
Если у вас получается быстро соображать, читать бегло и копировать-вставлять, то работы на день примерно.
Работать нужно до результата, т.е. когда все 2.200 статей раскиданы по темам, получиться должно максимум 30-40 файлов (с учетом того что вы разобьете темы на подтемы)
Пишите сколько времени у вас займет, это дело и за сколько денег вы готовы это сделать. вот источник _ttp://luckydao.ru/infusions/my_site_map/my_site_map.php интересует то что там называется протоколы, темы как видите основные уже заданы.
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