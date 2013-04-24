Грамотно скопипастить инфу и сгруппировать по теме

Наполнение сайтовЗавершен3 заявки218 просмотров
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Нужен человек который сможет скопировать информацию из источника и разложить ее по папкам.

Информация на психологическую тему, все уже структурировано и рассортировано по смыслу но слишком много повторений и описаний одного и того же.

Нужно скопировать в разные ворд файлы (по темам) исключая полное повторение текста и составить тематические сборники.

Работа простая, но монотонная. Всего около 2.200 (много отсеется на этапе просмотра, из-за бредового содержания) статей которые нужно:

просмотреть - понять что это за тема (если уже встречалась, дополнить список, если еще нет создать файл и в него скопировать)

Работать нужно вдумчиво. но быстро. Начальный список тем в источнике уже составлен, его нужно либо дополнить, либо ввести подтемы чтобы все не сваливать в одну кучу.

Если у вас получается быстро соображать, читать бегло и копировать-вставлять, то работы на день примерно.

Работать нужно до результата, т.е. когда все 2.200 статей раскиданы по темам, получиться должно максимум 30-40 файлов (с учетом того что вы разобьете темы на подтемы)

Пишите сколько времени у вас займет, это дело и за сколько денег вы готовы это сделать. вот источник _ttp://luckydao.ru/infusions/my_site_map/my_site_map.php интересует то что там называется протоколы, темы как видите основные уже заданы.

11 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
amur22
Ирина 
44 годаАрмения
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$40
10 дней
Все сделано.
Было приятно пообщаться.
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