Разместить 13 текстов на сайте через FTP

$50
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок190 просмотров
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Здравствуйте, нужно Разместить 13 текстов на сайте с выделением метатегов.

11 лет назад
delphina1
Надежда 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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