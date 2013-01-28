Требуется заполнить форум темами

Требуется контент-менеджер для наполнения экономического раздела сайта (бизнес, финансы, трейдинг, колсалтинг). Направление в стилистики: аля изданий Коммерсант, Ведомости, Взгляд, Эксперт и т.д. - Требуются люди с тематикой на ты, не тратьте время если это не ваше! ...