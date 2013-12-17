Нужен программист magento Задача: есть магазин на магенто с готовой купленной темой. Тематика - душкабины и подобное. Вёрстка доработана, необходимо допилить функционал: - Сделать вкладку "доставка" и там выводить рассчитанную ...
Доработать магазин на Opencart
Есть магазин toprotang.ru
Нужно:
- Выровнять некот.элементы относительно др.друга.
- Заменить картинки на гл.странице, флеш.
- Заполнить пустые разделы Новинки, Акции, Оптовикам
- в Каталоге добавить описания товаров
- В разделах Корзина, Продукты добавить блок с товарами- вместе с этим покупают
- Поменять текст в разделе О нас
- добавить текст в разделе Доставка, поставить 2 сылки на сайты транспортных компаний – рассчитать доставку
- добавить текст в разделе Контакты, привязать карту. (размещение компании)
- в Блоге сделать кликабельной картинку
- Установить рассылку unisender
- Проверить верстку.
Укажите вашу цену.
Срок выполнения строго до 19.12!
Заявки фрилансеров
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