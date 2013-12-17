Доработать магазин на Opencart

Есть магазин toprotang.ru

Нужно:

- Выровнять некот.элементы относительно др.друга.

- Заменить картинки на гл.странице, флеш.

- Заполнить пустые разделы Новинки, Акции, Оптовикам

- в Каталоге добавить описания товаров

- В разделах Корзина, Продукты добавить блок с товарами- вместе с этим покупают

- Поменять текст в разделе О нас

- добавить текст в разделе Доставка, поставить 2 сылки на сайты транспортных компаний – рассчитать доставку

- добавить текст в разделе Контакты, привязать карту. (размещение компании)

- в Блоге сделать кликабельной картинку

- Установить рассылку unisender

- Проверить верстку.

Укажите вашу цену.

Срок выполнения строго до 19.12!