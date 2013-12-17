Разработка интернет-магазина на OpenCart

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Закрыт8 заявок176 просмотров

Нужно сделать интернет-магазина на OpenCart

Есть утвержденный дизайн.

Технические характеристики:

1. Информация на сайте в HTML формате с помощью ЦМС системы (OpenCart).

2. Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузери, включно: Explorer 8 и выще, Mozilla FireFox 4 и выще, Google Chrome 9 и выще, Opera 10 и выще.

3. Верстка – статичная по ценру, ширина 1024 оптимизированная под 1000.

4. Язык сайта – русский;

Перечень работ, что нужно реализовать:

1. Одноуровневое меню

2. Каталог товаров

3. Фильтр

4. Карточка товара

5. Корзина

6. Раздел “Статьи”

7. Фотогалерея

8. SEO - модуль

9. Выгрузка каталога з 1С

Основные макеты дизайна в прикреплении.

В заявках оставляйте стоимость и сроки работы.

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HTMLOpencart
11 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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