Здравствуйте! Нужен бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, адаптированный для СЕО продвижения, без товарного заполнения (заполнять будем сами более 1000 товаров). На Битриксе или OpenCart. Так же потребуется его ...
Разработка интернет-магазина на OpenCart
Нужно сделать интернет-магазина на OpenCart
Есть утвержденный дизайн.
Технические характеристики:
1. Информация на сайте в HTML формате с помощью ЦМС системы (OpenCart).
2. Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузери, включно: Explorer 8 и выще, Mozilla FireFox 4 и выще, Google Chrome 9 и выще, Opera 10 и выще.
3. Верстка – статичная по ценру, ширина 1024 оптимизированная под 1000.
4. Язык сайта – русский;
Перечень работ, что нужно реализовать:
1. Одноуровневое меню
2. Каталог товаров
3. Фильтр
4. Карточка товара
5. Корзина
6. Раздел “Статьи”
7. Фотогалерея
8. SEO - модуль
9. Выгрузка каталога з 1С
Основные макеты дизайна в прикреплении.
В заявках оставляйте стоимость и сроки работы.
Есть вопросы - пишите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины43 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Всем привет. 1) Добавить выбор свойств (опций) и (Количество) товаров в карточку в категории. 2) Доработать доставку добавить до метро, до квартиры (по умолчанию), почтой. 3)Доработать ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужен программист magento Задача: есть магазин на магенто с готовой купленной темой. Тематика - душкабины и подобное. Вёрстка доработана, необходимо допилить функционал: - Сделать вкладку "доставка" и там выводить рассчитанную ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо внести изменения в сайт, тз в приложении.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно интегрировать InstantShop c 1C. Вот на этом сайте http://sib-man.ru/shopЗакрыт11 лет назад
Необходимо внедрить вёрстку, которая здесь combatfood.ru combatfood.ru/card.html на движок prestoshop + прикрутить "Мой склад" www.moysklad.ruИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать шаблон на opencart согласно ТЗЗакрыт11 лет назад
1. Добавить единицы измерения (Мл. Гр. См. и т.д.) 2. Сделать изменение цены при выборе другого веса упаковки. примеры реализации: http://zooparadise.com.ua/node/6465 - длина http://zooparadise.com.ua/node/6324 - объем http://zooparadise.com.ua/node/618 ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, сайт работает с 1с, но стала необходимость сделать выгрузки акционной и старой цены, отображатся должны по класической схеме, новая под ней зачеркнутая стараяЗакрыт11 лет назад