Адрес магазина demo.vseprokuhni.ru joomla 2.5 virtuemart 2.0 Необходимо доработать модуль подбора товаров (возможно также модуль сравнения товаров), добавить кнопку купить в списке товаров категории, настроить нормальный вид оформления заказа ...
Опенкарт программист
Срочно разыскивается профессионал с опытом и умением разбираться в чужом коде\модуле
Есть ряд нестандартных модулей которые надо переделать, доделать, модифицировать и улучшить
Я хороший работодатель и у меня есть отзывы, всегда плачу за работу.А так же постоянный поток заказов.
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