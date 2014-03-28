Опенкарт программист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок317 просмотров

Срочно разыскивается профессионал с опытом и умением разбираться в чужом коде\модуле

Есть ряд нестандартных модулей которые надо переделать, доделать, модифицировать и улучшить

Я хороший работодатель и у меня есть отзывы, всегда плачу за работу.А так же постоянный поток заказов.

Opencart
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
30 дней
Отлично справились с задачами, спасибо.
Грамотный заказчик, который знает суть проблемы и может точно её сформулировать. Всегда даёт точное задание и оплачивает сразу после сдачи проекта. Сотрудничеством остался доволен, с удовольствием, поработаю над другими проектами.

Заявки фрилансеров

ermolaev
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад