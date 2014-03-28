Опенкарт программист

Срочно разыскивается профессионал с опытом и умением разбираться в чужом коде\модуле

Есть ряд нестандартных модулей которые надо переделать, доделать, модифицировать и улучшить

Я хороший работодатель и у меня есть отзывы, всегда плачу за работу.А так же постоянный поток заказов.