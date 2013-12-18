Создать интернет-магазин

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Закрыт21 заявка233 просмотра

Нужен бюджетный магазин на Opencart с типовым набором функций,без товарного заполнения(заполнять будем сами).Также потребуется отладка на нашем домене.

Тз подробно при дальнейшем обсуждении (Например:http://www.bestmodashop.ru/)

Пожалуйста,указывайте сроки и стоимость работ

Opencart
11 лет назад
albatros1
Альбина 
52 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

agrafiya
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$150
5 дней

Заявки фрилансеров

agrafiya
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад