Переделать сайт или создать новый

Необходимо сделать два отдельных landing page за умеренную плату. Сроки до 20 дней Оплата по факту на карту приватбанка, QIWI кошелек, Яндекс или др. по договоренности Цена за 2 LP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переделать сайт WWW.ITCG.IN.UA или создать новый.
Сделать красивым удобным современным и функциональным.
Так же необходимо будет сделать сайт WWW.911.IN.UA
Предлагайте варианты исполнения сайта и варианты дизайна!
Сайты хочу на WORDPRESS ! C независимыми универсальными модулями (если таковые будут) т.е. знание WordPress!
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