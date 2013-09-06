Переделать сайт или создать новый

Не ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН Требуется создать ЛЕГКИЙ, удобный сайт "под ключ". Сайт должен быть привлекательным, красивым и самое главное не тяжелым. Должен идеально просматриваться на iPad экранах. По бюджету могу рассмотреть варианты. Но все зависит от работы.