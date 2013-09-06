Два продающих landing page

Требуется создать красивый интернет-магазин по продаже бытовой техники на удобной системе управления. Домен и хостинг уже имеется. Функционал стандартный Дизайн нравится http://www.tehnika.ru/ http://mimifriends.com.ua/ http://www.5ok.com.ua/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать два отдельных landing page за умеренную плату. Сроки до 20 дней
Оплата по факту на карту приватбанка, QIWI кошелек, Яндекс или др. по договоренности
Цена за 2 LP
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