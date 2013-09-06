Планирую сделать сайт и хотелось бы узнать в какую сумму его можно сделать. Сайт должен быть похож на этот по расположению блоков www.pldom.ru при этом там должна присутствовать форма как здесь: http://reallyfresh.ru/order/

Так же хотелось бы что бы система управления была Modx.

По этой ссылке http://webfile.ru/6671834 можно скачать дизайн сайта, который необходимо сделать. Пароль:1234.

Какая ваша цена? Сколько времени займет?