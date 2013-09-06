создать сайт мото салона с возможностью продаж запчастей и аксессуаров, вынести формы добавления мотоциклов запчастей и аксессуаров из админки примерно они должны выглядеть как в авто ру в макетах все нарисовано, макеты отрисовать в PSD ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планирую сделать сайт и хотелось бы узнать в какую сумму его можно сделать. Сайт должен быть похож на этот по расположению блоков www.pldom.ru при этом там должна присутствовать форма как здесь: http://reallyfresh.ru/order/
Так же хотелось бы что бы система управления была Modx.
По этой ссылке http://webfile.ru/6671834 можно скачать дизайн сайта, который необходимо сделать. Пароль:1234.
Какая ваша цена? Сколько времени займет?
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