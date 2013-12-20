Сайт мотосалона

Хочу сказать огромное спасибо Игорю за выполнение поставленной задачи! Все сделано оперативно и качественно, внимательно относится ко всем просьбам и даже после сдачи работы оперативно вносил правки, всегда на связи, сделал некоторые доработки даже самые сложные и нестандартные. Все было завершено в строго оговоренные сроки. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую. Огромное спасибо за ваше терпение! Буду обращаться еще.