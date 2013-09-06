Сделать сайт на основе шаблона с themforest.com

Необходимо начать делать сайт на основе шаблона с themforest. Шаблон уже скачан, мы Вам его предоставляем.

Почему говорю необходимо начать делать сайт, потому-что по сути заказчик еще контент для сайта не предоставил.

Из контента есть только логотип и фирменная стилистика.

Нужно сделать меню, небольшие перемещения по шаблону и т.д.

Все детали смотрите в ТЗ.

Бюджет на этот этап 1500 рублей. Когда будем заканчивать сайт, наполнять контентом и т.д, будет отдельная сделка на 3500р.

Если сработаемся, то отдадим его Вам.

Работа как Вы понимаете не пыльная.