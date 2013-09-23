Создать портал аниме/манга

Неплохо поработали. Уверен, что работа продолжится в таком же позитивном же ключе. Рекомендую к сотрудничеству.Алмаз - хороший исполнитель и просто приятный человек. В работе были неточности, но всё исправлено в срок. Финальный вариант очень понравился. Грамотная работа с кеглем, удобное расположение всех элементов, дизайн, баланс.