Создать портал аниме/манга

$100
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать сайт по готовому макету.

Есть дизайнерские наработки, но в целом остаётся много пространства для творчества.

Точные данные вышлю выбранному исполнителю.

Поиск домена, хостинга за вами.

Бюджет небольшой - предпочтение начинающим.

Срок 1-2 недели.

10 лет назад
Finist02
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
DM_Lyrae
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$60
10 дней
Неплохо поработали. Уверен, что работа продолжится в таком же позитивном же ключе. Рекомендую к сотрудничеству.Алмаз - хороший исполнитель и просто приятный человек. В работе были неточности, но всё исправлено в срок. Финальный вариант очень понравился. Грамотная работа с кеглем, удобное расположение всех элементов, дизайн, баланс.
Адекватный заказчик. Оплата в срок, грамотная постановка задачи. Постоянное участие в работе.
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