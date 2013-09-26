Сайт визитка Joomla 2.5

Сайты «под ключ»Завершен19 заявок291 просмотр
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Коллеги, добрый день!

Требуется сделать сайт под ключ компании, занимающейся международными перевозками из Европы и Китая.

Сайт на Joomla 2.5.

Исполнительно должен иметь большой опыт работ по разработке сайта, а также иметь вкус, чтобы сделать подходящей тематики дизайн современного сайта (или по крайне мере работать в паре с дизайнером).

Особых требований нет.

Сайт простой, но должен быть со вкусом, несколько-страничный сайт с формой отправки заявки.

ТЗ и ориентировочная схема - в приложенном файле.

Если в ТЗ прописаны вещи, которые можно сделать лучше, то обязательно прошу сообщать и согласовывать эти вещи. Вы-специалист.

С выбранным исполнителем после успешной работе будут другие задания.

Уточнение:

- мобильная версия сайта не нужна.

- модуля расчета стоимости доставки нет.

- обычный шаблон с формой обратной связи/заявки.

Прошу после ознакомления с ТЗ указать сразу в заявке адекватные цену и реальный срок выполнения

Людей без опыта и отзывов на сервисе не беспокоить.

Joomla
10 лет назад
silay
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
91 отзыв(-6)
Выбранный исполнитель
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$300
7 дней
Олег прекрасно справился с задачей и в срок. Был на связи и оперативно решали возникающие вопросы. И после сдачи оказывал помощь. Сотрудничеством остался очень доволен. Спасибо, Олег!
Хороший заказчик, четко формулирует задачу, своевременно производит оплату
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