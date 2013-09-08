3 сайта на php-фреймворк codeigniter

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок202 просмотра
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Нужно реализовать 3 сайта на php-фреймворк codeigniter.

кратное описание сайтов:

1) сайт проката авто (каталог+обратная связь)

2) сайт интернет-магазин обуви (каталог+обратная связь+заказ приходит на почту)

3) сайт по производству продукции (каталог+обратная связь+заказ приходит на почту)

Сроки : Работа должна быть сделана оперативно,качественно.

Оплата по факту выполнения

перевод через Вебмани либо Юнистрим

PHP
10 лет назад
KirSasha
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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