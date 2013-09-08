создать сайт мото салона с возможностью продаж запчастей и аксессуаров, вынести формы добавления мотоциклов запчастей и аксессуаров из админки примерно они должны выглядеть как в авто ру в макетах все нарисовано, макеты отрисовать в PSD ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать 3 сайта на php-фреймворк codeigniter.
кратное описание сайтов:
1) сайт проката авто (каталог+обратная связь)
2) сайт интернет-магазин обуви (каталог+обратная связь+заказ приходит на почту)
3) сайт по производству продукции (каталог+обратная связь+заказ приходит на почту)
Сроки : Работа должна быть сделана оперативно,качественно.
Оплата по факту выполнения
перевод через Вебмани либо Юнистрим
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