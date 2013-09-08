Создать сайт на WP или Joomla

Добрый день. Нужно сделать аналог сайта http://www.diagnos.ru/ Чтобы все было так же как там, только текст изменить рерайтом 1. Главное условие чтобы человек, пройдя тест, переходил в систему оплаты, а после завершения оплаты мог получить результаты. Предлагайте ...