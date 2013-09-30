Создание сайта по готовому шаблону дизайна

Необходимо создание логотипа и сайта компании. Направление деятельности компании - агентство недвижимости. Логотип компании необходим срочно (в течение 1-3 дня). Жду Ваших предложений по цене и по условиям сотрудничества. В отношении оформления сайта направлю по эл. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо создать сайт мед. центра.
краткое ТЗ во вложении.
Срок исполнения 4 недели. Сайт должен работать на PHP 5.2.0 , MySQL 5.5.31, Apache2, некоторые элементы Java на усмотрение исполнителя.
Происхождение движка неважно, будь то CMS или самописный.
во время исполнения нужны будут еженедельные отчёты о проделанной работе или можно просто захостить сайт куда нибудь в том виде в котором он есть на данном этапе.
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