Создание сайта по готовому шаблону дизайна

необходимо создать сайт мед. центра.

краткое ТЗ во вложении.

Срок исполнения 4 недели. Сайт должен работать на PHP 5.2.0 , MySQL 5.5.31, Apache2, некоторые элементы Java на усмотрение исполнителя.

Происхождение движка неважно, будь то CMS или самописный.

во время исполнения нужны будут еженедельные отчёты о проделанной работе или можно просто захостить сайт куда нибудь в том виде в котором он есть на данном этапе.