Создание сайта по готовому шаблону дизайна

$900
Сайты «под ключ»Завершен25 заявок298 просмотров
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необходимо создать сайт мед. центра.

краткое ТЗ во вложении.

Срок исполнения 4 недели. Сайт должен работать на PHP 5.2.0 , MySQL 5.5.31, Apache2, некоторые элементы Java на усмотрение исполнителя.

Происхождение движка неважно, будь то CMS или самописный.

во время исполнения нужны будут еженедельные отчёты о проделанной работе или можно просто захостить сайт куда нибудь в том виде в котором он есть на данном этапе.

10 лет назад
Evdokimka
Евдоким 
46 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
joomart
55 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
10 лет назад
$320
20 дней
Было приятно поработать с Артуром, соотношение цена качество идеальное, всегда на связи, советую его если хотите быстро качественно и не дорого сделать хороший сайт.
Спасибо за сотрудничество
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