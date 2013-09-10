Нужен сайт на Drupal

Нужно создать сайт для компании, деятельность которой, направлена на отделочные работы. Разработать дизайн сайта на основе представленых примеров, сверстать и натянуть на движок. Оплата будет производится по факту или в два этапа( дизайн и верстка).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо создать сайт на Drupal.
Исходники дизайна в псд имеются.
Есть подобный сайт - ссылку в личку. Будем делать копию
Предложения в лс. Сссылку в лс
С уважением, Евгений Варава
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