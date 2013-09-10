Разработка сайта под ключ

Кратко-Сделать сайт в виде старинной книги сказок. Это книга не должна быть на весь экран.

Да, она занимает большую часть сайта, но вверху есть место для названия компании и контактных данных. Сама книга лежит на фоне детских рисунков.

ТЗ в свободной форме прикладываю.Сайт визитка.