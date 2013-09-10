Разработка сайта под ключ

Нужен сайт аналог apartamenty.kz, kvartirka.su Желательно самопис, а не джумла и тд. указывайте цену. срочность не так важна. желательны примеры ваших работ на эту тему и с подобным функционалом. Форум не нужен. Можно частями сначала ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кратко-Сделать сайт в виде старинной книги сказок. Это книга не должна быть на весь экран.
Да, она занимает большую часть сайта, но вверху есть место для названия компании и контактных данных. Сама книга лежит на фоне детских рисунков.
ТЗ в свободной форме прикладываю.Сайт визитка.
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