Создать автосайт.

Авто СДЛ, цели - продажа рекламы и товаров

Добрый день.

Нужен авто-СДЛ!

Без вирусов! Без ссылок (скрытых, явных и т.п.) на внешние ресурсы!

Движок, джумла, вордпресс, ваше предложение?

Интересует авто сайт с максимальным количеством возможных страниц с автопубликацией.

Скрипт публикации автообъявлений

Интересует авто публикация каких либо "старостей" не товаров, и т.п. а именно истории, т.е. что то вроде сканов старых журналов, авто историю.

Наличие каталога товаров необходимо, но заполняться будет потом.

Что можете предложить?

Оплата по факту проверки работ, вебмани, можно через сбс http://www.weblancer.net/terms/payments/

Бюджет 60.000 рублей