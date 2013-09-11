Аналог сайта

Нужен сайт аналог apartamenty.kz, kvartirka.su Желательно самопис, а не джумла и тд. указывайте цену. срочность не так важна. желательны примеры ваших работ на эту тему и с подобным функционалом. Форум не нужен. Можно частями сначала сделать более простую версию, чтобы запустить с возможностью последующей дописки разных фич.