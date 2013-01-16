bulat1912

Шамиль bulat1912

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оформление для канала youtube и группы в контакте

    Нужнf картинкf для оформления канала на youtube и группы в вк. тз дам. фотки, которые нужны для канала дам. Также нужно будет сделать 10 картинок для заставки видео. стиль и фото выдам. Нужно доделать. Группа ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта

    $100

    Нужен сайт визитка, вкладок и под вкладок будет от 10 штук. Также нужна будет интеграция отдельных страниц с джасткликом. Также возможность оставления отзывов и т.д. Примеры покажу. Также покажу какой дизайн мне нужен. Он нарисован ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт совместных покупок.

    $250

    Нужен сайт совместных покупок. ТЗ после согласования. Халтура не пройдет. Пишите срок исполнения. Подобно этим сервисам. http://web2.0-developer.ru/ http://spscript.ru/ http://demo.sp12.ru/ Жду предложений.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать описание бизнес конференции

    Нужно написать описание бизнес конференции продающее. на одностраничник. конфернция посвящена бизнесу в сети. также 3 письма для подписчиков для того, чтобы они проходили на сайт конференции и подписывались. примеры сайтов покажу исполнителю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать видеоролик

    $100

    Создать рисованный видеоролик в программе sparcol. Под ключ. Тематика: конференция бизнес в сети. Примеры покажу выбранному исполнителю. Работа постоянная.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт конференции.

    $100

    Создать сайт. . Проект будет посвящен бизнесу в сети. Т.е. это сайт бизнес конференции. 1 страница LP. На страницу нужно будет вставить видео. Прикрепить подписку на смартреспондер. Наполнить сайт фото и письменной инфо. также прикрепить ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен форум

    $500

    Нужен форум с таким же функционалом. как продающийся на сайте spscript.ru Плюс возможность пополнения личного счета каждого участника. Т.е. переводы с аппаратов QIWI с карт сбербанка, с робокассы и других всевозможных сервисов по оплате. И ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен форум

    $500

    Нужен форум с таким же функционалом. как продающийся на сайте spscript.ru Плюс возможность пополнения личного счета каждого участника. Т.е. переводы с аппаратов QIWI с карт сбербанка, с робокассы и других всевозможных сервисов по оплате. И ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен подобный форум

    $500

    Нужен форум с таким же функционалом. spscript.ru Плюс возможность пополнения личного счета каждого участника. Т.е. переводы с аппаратов QIWI с карт сбербанка, с робокассы и других всевозможных сервисов по оплате. И чтобы пополнение моментально отражалось ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подобный сервис

    $500

    Нужен подобный сервис. В нем кроме форума есть совместные покупки. www.supermamki.ru Также нужно наполнение форума. Хочу услышать стоимость и время.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин

    $500

    Мне нужно 3 интернет магазина. На бесплатной платформе. Дизайн разный, примерный покажу. С интегрированными платежными системами. С добавлениями отзывов на товары. Полностью при переписке. После на постоянной основе для доделывания сайтов. Возможно партнерство.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

wolfel
Андрей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$315
9 баллов
11 лет назад
Нужна продающая страница
Очень хороший работодатель, всегда старается поддерживать связь.
Отличный исполнитель! Очень быстро сделал! Рекомендую!
Ответный отзыв
dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написать описание бизнес конференции
Я с большим удовольствием рекомендую этого заказчика всем фрилансерам! Четкая постановка задачи, комфортные сроки, всегда на связи, ответит на все вопросы и, конечно же, мгновенно переведет оплату! Буду рада, если наше сотрудничество продолжится и дальше!!!
Было дано несколько заданий. Иляна сдела их очень быстро и качественно! Буду еще обращаться! И всем советую!
Ответный отзыв
infraton
Тимур 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятный и позитивный человек.
Отличный исполнитель! Понял что нужно с полуслова! Также помогает после завершения проекта! Рекомендую!
Ответный отзыв