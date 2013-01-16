Нужнf картинкf для оформления канала на youtube и группы в вк. тз дам. фотки, которые нужны для канала дам. Также нужно будет сделать 10 картинок для заставки видео. стиль и фото выдам. Нужно доделать. Группа ...
- Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужен сайт визитка, вкладок и под вкладок будет от 10 штук. Также нужна будет интеграция отдельных страниц с джасткликом. Также возможность оставления отзывов и т.д. Примеры покажу. Также покажу какой дизайн мне нужен. Он нарисован ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен сайт совместных покупок. ТЗ после согласования. Халтура не пройдет. Пишите срок исполнения. Подобно этим сервисам. http://web2.0-developer.ru/ http://spscript.ru/ http://demo.sp12.ru/ Жду предложений.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно написать описание бизнес конференции продающее. на одностраничник. конфернция посвящена бизнесу в сети. также 3 письма для подписчиков для того, чтобы они проходили на сайт конференции и подписывались. примеры сайтов покажу исполнителю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Создать рисованный видеоролик в программе sparcol. Под ключ. Тематика: конференция бизнес в сети. Примеры покажу выбранному исполнителю. Работа постоянная.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Создать сайт. . Проект будет посвящен бизнесу в сети. Т.е. это сайт бизнес конференции. 1 страница LP. На страницу нужно будет вставить видео. Прикрепить подписку на смартреспондер. Наполнить сайт фото и письменной инфо. также прикрепить ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта конференции, посвященной бизнесу в сети. 1 страница. ТЗ вышлю тому, с кем договоримся.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен форум с таким же функционалом. как продающийся на сайте spscript.ru Плюс возможность пополнения личного счета каждого участника. Т.е. переводы с аппаратов QIWI с карт сбербанка, с робокассы и других всевозможных сервисов по оплате. И ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Продающая страница, с возможностью регистрации подписчиков и возможностью оплаты курсов и т.д. ТЗ есть.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Нужен форум с таким же функционалом. как продающийся на сайте spscript.ru Плюс возможность пополнения личного счета каждого участника. Т.е. переводы с аппаратов QIWI с карт сбербанка, с робокассы и других всевозможных сервисов по оплате. И ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен форум с таким же функционалом. spscript.ru Плюс возможность пополнения личного счета каждого участника. Т.е. переводы с аппаратов QIWI с карт сбербанка, с робокассы и других всевозможных сервисов по оплате. И чтобы пополнение моментально отражалось ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен подобный сайт. frominternet.ru Все подробности при переписке. Имеет значение платформа сайта.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен подобный сервис. В нем кроме форума есть совместные покупки. www.supermamki.ru Также нужно наполнение форума. Хочу услышать стоимость и время.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Мне нужно 3 интернет магазина. На бесплатной платформе. Дизайн разный, примерный покажу. С интегрированными платежными системами. С добавлениями отзывов на товары. Полностью при переписке. После на постоянной основе для доделывания сайтов. Возможно партнерство.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад