Сайт выкупа недвижимости.

Нужен сайт аналог apartamenty.kz, kvartirka.su Желательно самопис, а не джумла и тд. указывайте цену. срочность не так важна. желательны примеры ваших работ на эту тему и с подобным функционалом. Форум не нужен. Можно частями сначала ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется сделать сайт онлайн выкупа домов на определенный период на Wordpress.
Сайт по выкупу домов, описание вкратце – есть дома и отели в Италии, Испании и др.странах, данная недвижимость продается, если точнее выкупать, на определенные пользователем дни, недели, месяцы, где будет отдыхать сам/с семей в это время
Дизайн и верстка есть – сделал предыдущий фрилансер, куда то пропавший.
Функционал:
• Страницы для продажи домов, квартир и отелей;
• Страница перепродажи недвижимости;
• Регистрация, личная корзина купленного и добавленного интересующего жилья;
• Фильтрация недвижимости по площади, по расположению, по этажности, и пр.;
• Выкуп и оплата недвижимости кредитками и пр.способами онлайн оплаты;
• Возможность перепродажи купленной недвижимости, т.е. у человека есть, в его личной корзине, уже купленное время отдыха в данном доме, если он желает его продать или обменять, выбор цены, кол-ва времени продаваемого устанавливается пользователем.
• Социализация – соц.сети, в первую очередь ВК;
• Многоязычность;
• Возможность выбора при покупке недвижимости доп.услуг – дворецкого, горничной, экскурсий и пр.;
• Подписка к новостям;
• Возможность дальнейших доработок и дополнений.
Примеры по функционалу и виду:
http://www.alwaysonvacation.co.uk/
http://www.holidayhomesdirect.ie/
http://www.discoveryholidayhomes.com/
http://www.alwaysonvacation.ru/
Прошу писать систему на которой будет сделано, примерную цену и сроки.
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