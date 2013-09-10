Сайт выкупа недвижимости.

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок335 просмотров
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Добрый день!

Требуется сделать сайт онлайн выкупа домов на определенный период на Wordpress.

Сайт по выкупу домов, описание вкратце – есть дома и отели в Италии, Испании и др.странах, данная недвижимость продается, если точнее выкупать, на определенные пользователем дни, недели, месяцы, где будет отдыхать сам/с семей в это время

Дизайн и верстка есть – сделал предыдущий фрилансер, куда то пропавший.

Функционал:

• Страницы для продажи домов, квартир и отелей;

• Страница перепродажи недвижимости;

• Регистрация, личная корзина купленного и добавленного интересующего жилья;

• Фильтрация недвижимости по площади, по расположению, по этажности, и пр.;

• Выкуп и оплата недвижимости кредитками и пр.способами онлайн оплаты;

• Возможность перепродажи купленной недвижимости, т.е. у человека есть, в его личной корзине, уже купленное время отдыха в данном доме, если он желает его продать или обменять, выбор цены, кол-ва времени продаваемого устанавливается пользователем.

• Социализация – соц.сети, в первую очередь ВК;

• Многоязычность;

• Возможность выбора при покупке недвижимости доп.услуг – дворецкого, горничной, экскурсий и пр.;

• Подписка к новостям;

• Возможность дальнейших доработок и дополнений.

Примеры по функционалу и виду:

http://www.casamundo.com/

http://www.arrowwoodint.com/

http://www.homeaway.co.uk/

http://www.alwaysonvacation.co.uk/

http://www.holidayhomesdirect.ie/

http://www.discoveryholidayhomes.com/

http://www.alwaysonvacation.ru/

Прошу писать систему на которой будет сделано, примерную цену и сроки.

10 лет назад
NKF
36 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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