Добрый день! Требуется сделать сортировку на страницы рубрики по цене и фильтр по цене, т.е. есть страница рубрики, к примеру - персональные пк http://pokupki.md/category/personalnye-kompyutery/ , в ней есть товар, требуется упорядочивать его по цене минимальной и ...