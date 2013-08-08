Добрый день! Вкратце - требуется сделать копию след.интернет магазина: http://www.karcher.ua/ua/internet-magazin.htm http://www.karcher.ru/ru/onlineshop.htm система управления - OpenCart, пока что без онлайн оплаты, планируется в дальнейшем. Прошу так же рассчитать перенос информации с сайтов примеров. Сайт необходим местному подразделению компании, так что ни каких ...
- Интернет-магазины16 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется написать скрипт/программу, для автопубликации объявлений с текстом и фотографиями, заданной частотой публикации. Доски объявлений - 999.md makler.md lei.md Возможны ещё. Прошу писать цену и срок.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется сделать сайт онлайн выкупа домов на определенный период на Wordpress. Сайт по выкупу домов, описание вкратце – есть дома и отели в Италии, Испании и др.странах, данная недвижимость продается, если точнее выкупать, на определенные ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется перенести сайт www.aktiv.md с Drupala на Wordpress сохранив весь функционал и контент. Прошу писать цену и срок. Сразу предупреждаю - ни какой предоплаты, разбиваем работу на части выполнена часть - получены деньги за неё.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Имеется сайт визитка тур-фирмы на WP. Требуется сделать следующие вещи: 1. Календарь событий как тут - http://www.interra.ro -тут тоже 2. Фильтр по направлениям и предложениям - http://www.interra.ro/sejururi/capul-verde/ В дальнейшем будет необходимо сделать авторизацию клиентов и агенств, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Есть интернет-магазин на OpenCart - www.pokupki.md Проблема с меню - при открытии под категорий главного меню категорий товара, оно пропадает и уходит вниз. Требуется сделать как у http://rozetka.com.ua/ или http://dostavka.md Прошу писать бюджет и срок.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется, сделай сайт-визитку на WordPresse для компании занимающейся проектировкой недвижимости. Основной элемент сайта – слайдер проектов и слайдер фотографии проектов. Дизайна нет, есть схематичный набросок с детальным пояснением. Оплата 100%, но разбиваем на этапы работу и оплату, оплата ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется перенести данный сайт визитку на WordPress - http://lascont.com/ Сохранить необходимо его дизайн и функционал. Прошу писать цену и сроки.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Требуется наполнение интернет магазина на WP, в дальнейшем OpenCard. Задачи: Найти фото товара, Найти описание товара, Внести фото и описание корректно на сайт. Прошу писать цену за товар(страницу) и сколько в сутки возможно наполнять. Спасибо.Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется продвижение винной продукции из Молдавии, по средством соц.сетей - ВК, Одноклассники. Требуемые страны - Казахстана, Белоруссии и Украины. Прошу писать цены, примерные результаты и то, что Вы будете выполнять. Примеры работа приветствуются.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать интернет магазин одежды на WordPress или Opencart. • Примеры сайтов на которые ориентироваться надо - http://www.wildberries.ru ; http://www.lamoda.ru . • Функционал: 1. подбор одежды по размеру, наличию, цвету и пр.; 2. функциональная корзина – убрать/добавить кол-во, изменить цвет или ...Интернет-магазины25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день! Требуется сделать сортировку на страницы рубрики по цене и фильтр по цене, т.е. есть страница рубрики, к примеру - персональные пк http://pokupki.md/category/personalnye-kompyutery/ , в ней есть товар, требуется упорядочивать его по цене минимальной и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать след. изменения на сайт www.beermania.md сделанном на CodeIgniter: 1. От центровать ряд обоих слайдеров смещен влево. 2. При нажатии всё пиво/вся вода, не должны появлятся страны пустые. 3. Та же история, что в 2м пункте в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый всем день! Требуется сделать примерный расчёт - сроков и бюджета, сайта подобного след. сайтам: http://www.bragard.ch/ http://www.engelbert-strauss.ch/ С тем же функционалом и след. требованиями: 1. сайт должен базироваться на Magento или xt-commerce, 2. Должна быть простая ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Требуется сделать из того что сейчас имеется – www.beermania.md, по сути заглушки, сайт на WordPrees с след. функционалом: 1. Сделать сайт резиновым, т.е. убрать скролинг с главной и след. страниц. 2. Серое пространство под контент ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $330
Требуется сделать из того что сейчас имеется – www.beermania.md , по сути заглушки, сайт на WordPrees с след. функционалом: 1. Сделать сайт резиновым, т.е. убрать скролинг с главной и след. страниц. 2. Серое пространство под контент расширить, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется сделать из того что сейчас имеется – www.beermania.md , по сути заглушки, сайт на WordPrees или ModX, с след. функционалом: 1. сделать сайт резиновым, т.е. убрать скролинг с главной и след. страниц. 2. должна быть ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
На доске объявлений www.lei.md надо сделать следующие: 1. Сделать RSS ленту объявлений, т.е. чтобы каждое новое обьявление публиковалось в RSS ленте. 2. Модуль с курсом валют отредактировать или заменить на конвертер. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
На доске объявлений www.lei.md надо сделать следующие: 1. Сделать RSS ленту объявлений, т.е. чтобы каждое новое обьявление публиковалось в RSS ленте. 2. Модуль – Кто на сайте, работает не правильно, то 0 пользователей то 100-600. надо ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт гостиницы – vila-verde.md на WordPress, требуется сделать изменения на сайте. Вот список. Детально с выбранными кандидатами. 1. Слайдеры банкетного зала и ресторана расположить внизу, друг на против друга, ниже окончания описания сайта. 2. Слайдер ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад