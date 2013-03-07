Сайт-каталог с системой заказов

$250
Сайты «под ключ»Завершен3 заявки184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сделать из того что сейчас имеется – www.beermania.md, по сути заглушки, сайт на WordPrees с след. функционалом:

1. Сделать сайт резиновым, т.е. убрать скролинг с главной и след. страниц.

2. Серое пространство под контент расширить, где то на 50%.

3. Должна быть возможность вставить новость или акцию. Слева для воды – до серого квадрата с контентом, для пива справа, так же. Должен быть крестик, который позволяет скрыть окно акции, лучше всего свернув его в край. Пример на в рисунке.

4. Должна быть возможность корректировки текстом на главной странице.

5. Логотипы брендов, должны быть кликабельны, и открывать страницу описания бренда.

Логотипы пива и воды должны медленно двигаться, так чтобы все бренды показывались. При наводе мышки на бренды – движение останавливалось. Скрол логотипов воды и пива должен быть и ручной.

6. Под Логотипами воды и пива, должно быть по одной кнопки, в стиле теперешней «Прайс лист», на одной написано «Вся вода», на другой «Всё пиво».

7. При клике на «Вся вода/пиво», должна открываться страница, на которой пиво или вода, разделены на страны производители. Под всеми странами – кнопка «Назад». Пример в рисунке.

8. Страница бренда, открывающаяся, должна быть на том же фоне сером. Контент, описания бренда, в сером прямоугольнике, где сейчас вся информация и есть.

9. В левой части серого прямоугольника, страницы брендов, фотографии галереей, с возможностью раскрыть в странице, вправо части текст описания бренда.

10. Под всем контентом бренда, кнопка «Назад» — возвращающая на главную. И кнопка «Заказать», открывающая систему заказов именно на бренде которые человек смотрит.

11. Брендов воды и пива будет около 50–70 позиций, т.е. должен быть скролинг либо вертикальный, либо горизонтальный, именно в месте, где логотипы брендов.

12. Должна быть возможность добавлять ещё позиции брендов воды и пива.

13. Возможность выставлять порядок логотипов брендов на главной.

14. Добавить ещё одну кнопку для прайса, т.е. отдельно прайс на воду и прайс на пиво.

15. Прайс лист должен быть не скачиваемым, а страницей, с возможностью добавления из админки дополнительных брендов и позиции бренда.

16. Должна быть возможность делать заказ выбранных позиций из прайс листа, прямо с сайта, указав кол-во, адрес, телефон и капчу, отсылка запроса на мейл ответственного.

17. В системах заказа позиции пива/воды, должны быть так же разграничены по странам, при нажатии на страну – раскрывается таблица с теми позициями которые нужно. При сворачивании – то что выбрано не сбрасывается. Пример на рисунке.

18. На все страницах, выезжающая слева или справа, кнопка лайков и шеров.

Все приложенные рисунки являются примерными набросками.

Условия работы - выполняете работу у себя на сервере или где угодно, получаете все деньги, переносим на мой сервер или СБР.

11 лет назад
NKF
36 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
developer11
Сергей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный Работадатель! Огромное спасибо за ТЗ! оплатой доволен +11балов
  • Похожие заказы

  • Сайт для мебельного салона

    $160

    Ищу адекватного специалиста для создания "бюджетного" сайта для мебельного салона. сайт простой, БЕЗ особых технических задач. Единственное требование - нормальный дизайн. Можно использовать этот шаблон: http://joomla-master.org/joomla/templates/hot-furniture-store.html ТЗ нету, да и нечего там.. надо делать стандартный сайт ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-реестр анкет на форумном движке

    Нужно сделать сайт с основой на форумном движке (ipb). Там будет некое подобие ввода и публикации анкет. В общем виде это выглядит так. Зареганный юзер будет иметь возможность ввести данные в несколько (порядка 15) полей, включая заливку ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта на Joomla

    Нужен сайт-визитка на cms joomla, есть некоторые требования к дизайну (расположение элементов на странице), но в целом можно использовать любой шаблон с которым Вам удобно работать. Из функционала нужны будут несложная галлерея фотографий, музыкальный проигрыватель (1pixelout ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сайт-визитка

    $250

    Есть контент, от вас дизайн и верстка, сайт хотим на html. Гонорар 130 долларов. Оплата любым удобным для вас способом. Пишите в SKYPE:parfum-soch

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен сайт - автозапчасти

    Нужен сайт - контрактные автозапчасти. Движек - ShopCMS. аналоги сайтов, можно посмотреть при запросе в яндексе "купить двигатель" Наш сайт: avto-parts.com Каталоги и прайсы будем заливать сами

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Биржа проектов по мебели

    $100

    Идея такова: Переработать классический по принципу форум в биржу по приему заявок на корпусную мебель. Клиент регистрируеться и размещает пост (заявку) — исполнители ее комментируют (предлагают цену и варианты) (возможность прикрепить рисунок) могут также ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо сделать шесть похожих одностраничников

    Надо сделать шесть сайтов из одной страницы. Задание вкратце: - Подобрать шапку (6 разных - для каждой страницы) - Сверстать один шаблон - Сделать несколько форм Подробнее в прикрепленном файле или здесь - http://yadi.sk/d/XJxmf6Lq2bSGM Срок - должно быть готово к сегодняшней ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад