Сайт-каталог с системой заказов

Сделать Сайт согласно ТЗ Вот прототип сайта: http://velerbu33.ip64.net можно там и делать сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать из того что сейчас имеется – www.beermania.md, по сути заглушки, сайт на WordPrees с след. функционалом:
1. Сделать сайт резиновым, т.е. убрать скролинг с главной и след. страниц.
2. Серое пространство под контент расширить, где то на 50%.
3. Должна быть возможность вставить новость или акцию. Слева для воды – до серого квадрата с контентом, для пива справа, так же. Должен быть крестик, который позволяет скрыть окно акции, лучше всего свернув его в край. Пример на в рисунке.
4. Должна быть возможность корректировки текстом на главной странице.
5. Логотипы брендов, должны быть кликабельны, и открывать страницу описания бренда.
Логотипы пива и воды должны медленно двигаться, так чтобы все бренды показывались. При наводе мышки на бренды – движение останавливалось. Скрол логотипов воды и пива должен быть и ручной.
6. Под Логотипами воды и пива, должно быть по одной кнопки, в стиле теперешней «Прайс лист», на одной написано «Вся вода», на другой «Всё пиво».
7. При клике на «Вся вода/пиво», должна открываться страница, на которой пиво или вода, разделены на страны производители. Под всеми странами – кнопка «Назад». Пример в рисунке.
8. Страница бренда, открывающаяся, должна быть на том же фоне сером. Контент, описания бренда, в сером прямоугольнике, где сейчас вся информация и есть.
9. В левой части серого прямоугольника, страницы брендов, фотографии галереей, с возможностью раскрыть в странице, вправо части текст описания бренда.
10. Под всем контентом бренда, кнопка «Назад» — возвращающая на главную. И кнопка «Заказать», открывающая систему заказов именно на бренде которые человек смотрит.
11. Брендов воды и пива будет около 50–70 позиций, т.е. должен быть скролинг либо вертикальный, либо горизонтальный, именно в месте, где логотипы брендов.
12. Должна быть возможность добавлять ещё позиции брендов воды и пива.
13. Возможность выставлять порядок логотипов брендов на главной.
14. Добавить ещё одну кнопку для прайса, т.е. отдельно прайс на воду и прайс на пиво.
15. Прайс лист должен быть не скачиваемым, а страницей, с возможностью добавления из админки дополнительных брендов и позиции бренда.
16. Должна быть возможность делать заказ выбранных позиций из прайс листа, прямо с сайта, указав кол-во, адрес, телефон и капчу, отсылка запроса на мейл ответственного.
17. В системах заказа позиции пива/воды, должны быть так же разграничены по странам, при нажатии на страну – раскрывается таблица с теми позициями которые нужно. При сворачивании – то что выбрано не сбрасывается. Пример на рисунке.
18. На все страницах, выезжающая слева или справа, кнопка лайков и шеров.
Все приложенные рисунки являются примерными набросками.
Условия работы - выполняете работу у себя на сервере или где угодно, получаете все деньги, переносим на мой сервер или СБР.
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