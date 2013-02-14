Требуется создание сайта на DLE

нужно создать сайт по продаже и аренде квартир с "админкой", с приятным дизайном. Убедительная просьба указывать на какой CMS системе будет создан сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание полнофункциональной доски объявлений на последней версии DLE (пример шаблона в приложении)
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