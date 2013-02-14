Сайт-визитка

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок210 просмотров
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Нужно сделать сайт-визитку на базе UMI CMS Start (можно рассмотреть и другие CMS, как вариант)

Наброски главной страницы см рисунок.

11 лет назад
KRM
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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