Сайт-визитка

Требуется вебмастер для разработки страницы сбора контактов посетителей по прототипу и описанию (ТЗ) – см. приложенные файлы. Чтобы я выбрал Вас, как исполнителя, пожалуйста, в ответах приложите ссылку на портфолио, желательно отдельно на приземляющие страницы / ...