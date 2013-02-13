Требуется разработка интернет-магазина с нуля, начиная с дизайна и заканчивая внедрением. Есть определенное понимание того, что хотим получить в итоге. Ссылку на примеры сайтов предоставим в личку. Рассмотрим предложения только на cms magento или bitrix.