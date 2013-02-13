Нужны исполнители

Требуется разработка интернет-магазина с нуля, начиная с дизайна и заканчивая внедрением. Есть определенное понимание того, что хотим получить в итоге. Ссылку на примеры сайтов предоставим в личку. Рассмотрим предложения только на cms magento или bitrix.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть постоянный поток заказов,сам не справляюсь
нужны люди которые могут работать с цмс, Джумла,Битрикс,Вордпрес, и тд и тп
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