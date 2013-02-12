Сделать сайт

$100
Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок230 просмотров
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Добрый день!

Прошу откликнуться человека в Самарской, Ульяновской области.

Создать сайт-визитку на каком либо движке + раскрутить топ 10 яндекс и гугл + обслуживать.

По типу вот такого http://chameleon.ru/

Создать сайт до 100 $

Продвижение отдельно

11 лет назад
RomanVaneev
Роман 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Заказчик работу не оплатил. Не советую с ним работать.
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