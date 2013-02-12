Сделать сайт

Есть готовый FLASH сайт www.easy2buy.com.ua. Необходимо сделать HTML версию для смартфонов и планшетов. Сайт нужен без админки Необходимо еще сделать две странички с админкой. На сайте для пользователей они отображаться не должны. На одной странице будут размещаться небольшие картинки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Прошу откликнуться человека в Самарской, Ульяновской области.
Создать сайт-визитку на каком либо движке + раскрутить топ 10 яндекс и гугл + обслуживать.
По типу вот такого http://chameleon.ru/
Создать сайт до 100 $
Продвижение отдельно
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Необходимо создать сайт на основе данного для продажи полисов автострахования осаго. Пример функционала и дизайн сайта в psd предоставляем. Итого нужна верстка, натянуть дизайн на CMS (на выбор исполнителя) и настроить формулу расчета стоимости ОСАГО ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
требуется создать конкурентно способный портал по г.Уфа -порталы конкуренты: http://ufa102.com/..... http://ufaley.su/........ http://zp.vgorode.ua/...... http://www.061.ua/........ http://toplutsk.com/.......... Более подробно в переписке.ТЗ делать не умею-требуеться помощь в его написании. цену и сроки предлагайте сами...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1400
В компанию по продаже серверного и сетевого оборудования требуется разработчик интернет-магазина на базе 1С Битрикс. Работа проектная, удаленная, с дальнейшими доработками и технической поддержкой созданного интернет-магазина. Обязанности: - Разработка интернет-магазина на основе 1С-Битрикс согласно ТЗ. - Тестирование, подготовка, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте! На настроенный сервер с зарегистрированным доменным именем необходимо развернуть инет-магазин детских товаров на фриварной CMS. По окончанию разработки необходимо будет показать как пользоваться установленной ЦМС-кой.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть заказчик на создание сайта по типу http://www.galopom.ua/ - ищем подрядчиков для работы, нужна примерная оценочная стоимость верстки и подключение к ЦМСке (рассмотрим все варианты ЦМСок)Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем добрый день! Нужно сделать Страницу захвата (LP, продающая страница) - объем 1-3 листа А4 - верстка - простой и понятный дизайн (есть схема) - можно на основе типичных шаблонов инфобизнеса - интеграция с системой рассылки - прикрепление ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Сайт-визитка для парикмахерской. подробнее в ТЗ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $1000
интернет портал услуг с системой оплаты через сайт: Дизайн Личный кабинет пользователя с кошельком оплата через сайт ( виза,смс и тд...) Пишите Ваши цены!Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад