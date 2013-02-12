Страница захвата (LP) для сайта на MODx

Необходимо создать сайт на основе данного для продажи полисов автострахования осаго. Пример функционала и дизайн сайта в psd предоставляем. Итого нужна верстка, натянуть дизайн на CMS (на выбор исполнителя) и настроить формулу расчета стоимости ОСАГО ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день!
Нужно сделать Страницу захвата (LP, продающая страница) - объем 1-3 листа А4
- верстка
- простой и понятный дизайн (есть схема) - можно на основе типичных шаблонов инфобизнеса
- интеграция с системой рассылки
- прикрепление к действующему сайту (cms MODx)
срок: 1-2 дня (начать нужно уже сегодня)
в перспективе: создание еще 2-5 подобных страниц
Буду рад мастерам с опытом создания продающих страниц и работе с cms MODx
пишите стоимость и примеры продающих страниц
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