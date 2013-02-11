Нужен сайт по тематике кирпич

СРОЧНО нужен сайт визитка для автосервиса - простой шаблонный сайт. сейчас нужен сайт для того чтобы было понятно что есть такая-то фирма и она предоставляет такие-то услуги. через месяц например надо будет сайт переделывать уже более основательно. так ...