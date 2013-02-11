Срочно требуется сайт-визитка для автосервиса

СРОЧНО нужен сайт визитка для автосервиса - простой шаблонный сайт.

сейчас нужен сайт для того чтобы было понятно что есть такая-то фирма и она предоставляет такие-то услуги.

через месяц например надо будет сайт переделывать уже более основательно.

так что в шаблоне должно быть пространство для маневра с возможностью подгрузки баз 1С и тп...

но сейчас надо по-быстрому сделать простой понятный сайт без каких-то наваротов.

пишите пожалуйста свои предложения.

обязательно:

- портфолио

- цена на шаблонный сайт

- цена на функциональный сайт

- сроки