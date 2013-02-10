Сделать сайт на Wordpress под ключ

Задание очень простое. Присылаю ТЗ сайтов в jpg и сайты по которым можно сделать шаблон, сайты на DLE, просто рипнуть. Шаблоны необходимо поставить на текущие мои сайты, которые имеют 7.2 версию ДЛЕ, но предварительно обновить их ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть: выборанный шаблон вордпресс, домен, хостинг
Нужно:
- прикрепить домен на хостинг, настроить шаблон, добавить необходимые плагины
Функционал: видео-отзывы, обратная связь, всплывающее окно с онлайн-помощником, английская версия, плагины фейсбук и вконтакте (с лицами)
+ желательно подключение одной из платежных систем (но необязательно)
Всего 3 сайта
темы/шаблоны будут использованы скорее всего эти:
+ еще одна подобная, с 2 или 3 колонками
Срок: 3-5 дней
В ответах указывайте, пожалуйста, примеры работ и стоимость.
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