Сделать сайт на Wordpress под ключ

Добрый день!

Есть: выборанный шаблон вордпресс, домен, хостинг

Нужно:

- прикрепить домен на хостинг, настроить шаблон, добавить необходимые плагины

Функционал: видео-отзывы, обратная связь, всплывающее окно с онлайн-помощником, английская версия, плагины фейсбук и вконтакте (с лицами)

+ желательно подключение одной из платежных систем (но необязательно)

Всего 3 сайта

темы/шаблоны будут использованы скорее всего эти:

inkthemes.com/wpthemes/go...

www.mojo-themes.com/item/...

+ еще одна подобная, с 2 или 3 колонками

Срок: 3-5 дней

В ответах указывайте, пожалуйста, примеры работ и стоимость.