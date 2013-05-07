Каталог туристических объектов

Нужен сайт-каталог с гостиницами, турбазами, экскурсиями и достопримечательностями. Дизайн и функционал придумывать не нужно, нужно их взять с сайта letotur.com, при этом функционал нужно частично изменить (расположение блоков, некоторые функции).

Все описано в ТЗ и макетах (в приложении).

В комментариях просьба писать CMS, на основе которой можете сделать. Joomla, DLE и самописы - не подходят.

Оплата в рублях, по курсу $1=30 руб, переводом на пластик.

Сроки - 3-4 недели (обсуждается)

Прежде чем писать, пожалуйста прочитайте ТЗ, там все есть.

При хорошей исполнении, возможно последующее сотрудничество.