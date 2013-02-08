Разработать интернет-магазин,

похожий на

http://cosmetic.com.ua/brands/q25862/p8856/bamboo-line-7000768.html

Подробное ТЗ вышлю исполнителю.

Желательно сделать на скрипте vamshop.ru , он у нас купленный.

Интересует

1. цена работы

2. срок выполнения работы.

PS

Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся".

(Благодарю за понимание)

* Исполнитель в рабочие дни должен отвечать на сообщения в течении не более суток.

В рабочие дни более чем на сутки не пропадать!

* оплата в wmr, за выполненную работу, возможно поэтапно.

* нахожусь в сети с 9-00 до 17-00 (по Екатеринбургу) в рабочие дни

Для подтверждения своих отзывов, опубликовал проект здесь:

https://www.free-lance.ru/projects/1436645