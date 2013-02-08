Разработать интернет-магазин

$560
Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать интернет-магазин,

похожий на

http://cosmetic.com.ua/brands/q25862/p8856/bamboo-line-7000768.html

Подробное ТЗ вышлю исполнителю.

Желательно сделать на скрипте vamshop.ru , он у нас купленный.

Интересует

1. цена работы

2. срок выполнения работы.

PS

Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся".

(Благодарю за понимание)

* Исполнитель в рабочие дни должен отвечать на сообщения в течении не более суток.

В рабочие дни более чем на сутки не пропадать!

* оплата в wmr, за выполненную работу, возможно поэтапно.

* нахожусь в сети с 9-00 до 17-00 (по Екатеринбургу) в рабочие дни

Для подтверждения своих отзывов, опубликовал проект здесь:

https://www.free-lance.ru/projects/1436645

11 лет назад
igor-ekb
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта для консалтинговой компании

    Требуется разработать сайт для консалтинговой компании. Информацию по разработке и условиям можно скачать во вложении. Вкратце общее задание: создание сайта с нуля (варианты реализации на ваше усмотрение, без использования flash'а), краткосрочная (?) поддержка, SEO \ ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать сайт по юр. услугам в Испании, 3 языка

    Сайт будет тех языковый. Причем нужно автоматически определять откуда клиент и подставлять ему сразу нужный язык, НО если он захочет, то клиент может поменять язык и эта настройка сохраниться в его системе. Наполнение сайте не нужно, ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новый сайт

    Всем привет! Нужно создать новый сайт (сайт визитка), похожий на эти действующие сайты: http://auto-proverka.ru/ http://piterautoexpert.ru/ С текстом и разделами на сайте определились (с дизайном нет). На сайте будут следующие разделы(их меньше чем у действующих сайтов): 1. Главная 2. Выездная диагностика автомобиля ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка сайта (интересный проект)

    Друзья, нужна реализация следующего проекта: + перегонка базы данных для интернет-магазина под Joomla: (нужно быстро и качественно нафаршировать Joomla-сайт, оригинал которого уже есть и выложен в интернете. Около 200 товаров надо завести на наш сайт, скопировав с ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин грузовых шин/дисков

    $600

    Добрый день. Нужен сайт магазин по продаже шин и дисков для грузового, коммерческого транспорта и автобусов. Приоритет CMS Magento, PrestaShop и подобные цмс. Сайт должен быть удобным, довольно простым с минимальными изощрениями по графике. Но это не значит ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу команду web-разработчиков

    Добрый день! Ищу команду веб-разработчиков для сотрудничества на постоянной основе, для выполнения следующих задач: вёрстка, программирование, наполнение, размещение сайта на площадке. То есть, по сути, для выполнения всех задач по созданию сайта, но без дизайна. Желательно, в ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта-заглушки

    $50

    Добрый вечер! Необходимо разработать дизайн временного сайта- заглушки. Контент есть. Транспортная тема. Разместить на хостинге. Жду предложений. Возможна дополнительно ежемесячная тех. поддержка полноценного сайта (администрирование). Всем спасибо!

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт на cms

    $80

    Трехстарничный сайт. На wordpress. Требуется сделать: Дизайн, верстка- повестить и настроить сайт на WordPress Установить счетчики гугл аналитик,яндекс метрика

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад