Требуется разработать сайт для консалтинговой компании. Информацию по разработке и условиям можно скачать во вложении. Вкратце общее задание: создание сайта с нуля (варианты реализации на ваше усмотрение, без использования flash'а), краткосрочная (?) поддержка, SEO \ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать интернет-магазин,
похожий на
http://cosmetic.com.ua/brands/q25862/p8856/bamboo-line-7000768.html
Подробное ТЗ вышлю исполнителю.
Желательно сделать на скрипте vamshop.ru , он у нас купленный.
Интересует
1. цена работы
2. срок выполнения работы.
PS
Не отвечаю на сообщения "вот icq – договоримся".
(Благодарю за понимание)
* Исполнитель в рабочие дни должен отвечать на сообщения в течении не более суток.
В рабочие дни более чем на сутки не пропадать!
* оплата в wmr, за выполненную работу, возможно поэтапно.
* нахожусь в сети с 9-00 до 17-00 (по Екатеринбургу) в рабочие дни
Для подтверждения своих отзывов, опубликовал проект здесь:
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