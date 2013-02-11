Создание сайта-заглушки

Здравствуйте, нужен простейший сайт на готовом шаблоне Вордпресс. Главная + 13 страниц. Текстами заполняю сама. Набросок структуры и ссылка на шаблон в приложении. Будет нужно "узаконить" домен, купить хостинг. Указывайте пожалуйста стоимость и сроки. Так же ...