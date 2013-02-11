Создание сайта-заглушки

$50
Сайты «под ключ»Завершен8 заявок267 просмотров
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Добрый вечер!

Необходимо разработать дизайн временного сайта- заглушки.

Контент есть. Транспортная тема.

Разместить на хостинге.

Жду предложений.

Возможна дополнительно ежемесячная тех. поддержка полноценного сайта (администрирование).

Всем спасибо!

11 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mitriyweb
Дмитрий 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Дмитрий выполнил задачу в максимально сжатые сроки, без лишних вопросов с высоким качеством. Все пожелания по дизайну выполнены с 1-й попытки. Профессионал. Продолжаем работать по другому проекту.
Не было проблем ни с тз, ни с оплатой. Все четко и своевременно.
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