Создание шаблона сайта на WP

$500
Сайты «под ключ»Завершен9 заявок223 просмотра
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Создание сайта (шаблона) на Wordpress с разработкой фирменного стиля (отражающего сферу деятельности компании) на основе существующего сайта polystom.ru

Без наполнения.

11 лет назад
sichag
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
MasterLincor
Евгений 
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$100
3 дня
Работа была выполнена качественно и в срок. Невысокая оценка связана с тем, что договоренности по дополнительной работе над данным проектом (выходящие за рамки данного задания, но оговоренные при переписке) были не просто не сделаны, а несколько раз несмотря на обещания откладывались, из-за чего было потеряно около 2 месяцев.
Рекомендую к сотрудничеству!
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