Создание шаблона сайта на WP

Работа была выполнена качественно и в срок. Невысокая оценка связана с тем, что договоренности по дополнительной работе над данным проектом (выходящие за рамки данного задания, но оговоренные при переписке) были не просто не сделаны, а несколько раз несмотря на обещания откладывались, из-за чего было потеряно около 2 месяцев.