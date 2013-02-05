Интернет-магазин цветов + лого + визитки

Нужно создать и наполнить портал, на юридическую тематику. Портал должен быть большим, минимум на несколько тысяч страниц, скорее на десятки тысяч. На данный момент есть домен, с наброском дизайна и установленным движком DLE. Рассматриваются предложения только от ...