Нужен сайт на готовом шаблоне Вордпресс

Сайты «под ключ»Завершен5 заявок194 просмотра
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Здравствуйте,

нужен простейший сайт на готовом шаблоне Вордпресс. Главная + 13 страниц. Текстами заполняю сама. Набросок структуры и ссылка на шаблон в приложении.

Будет нужно "узаконить" домен, купить хостинг.

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки. Так же - пару ссылок на конретные примеры подобной работы (можно в другой теме).

11 лет назад
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
zloader
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Большое спасибо за работу! Быстро, четко, красиво.
Ответственный заказчик и просто приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству!
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