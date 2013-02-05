Сайт на cms

$80
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок265 просмотров
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Трехстарничный сайт. На wordpress.

Требуется сделать:

Дизайн, верстка- повестить и настроить сайт на WordPress

Установить счетчики гугл аналитик,яндекс метрика

11 лет назад
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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