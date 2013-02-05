Сайт-визитка для тренингового центра

ЦМС не важна, но предпочтение платным (не дороже $70). Из бесплатных - мodx, wordpress Ширина сайта фиксированная, 1024 точки. Цветовых предпочтений нет. В целом по дизайну тоже. Попрошу не более 3-х вариантов, если всё будет подходить под ...