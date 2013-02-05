Создание сайта-визитки

Создание сайта (шаблона) на Wordpress с разработкой фирменного стиля (отражающего сферу деятельности компании) на основе существующего сайта polystom.ru Без наполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт визитку замена www.ed-it.ru. В качестве эталона могу привести пример www.onlime.ru.
Обязательна CMS общераспространенная. Динамического контента не будет. В разделе контактов карта Яндекс с указателем на адрес места нахождения (модулем к CMS). Авторизации регистрации нет, новостей нет.
- Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать красивый (!) сайт интернет-магазина цветов (то есть с дизайном). Жду СРАЗУ предложений по ЦЕНЕ и срокам! + нужно сделать логотип для сайта + визитки!Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Есть 2 сайта на Word Press: fasaddekor.com.ua, loves-fashion.com. Необходимо сделать мелкие доработки (добавить кликабельные баннера, функцию call back, в лавс создать раздел новой коллекции и загрузить 15 товаров в него и еще несколько ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать аналог сайта http://medichelp.ru/ с дополнительными функциями,регистрация с личным многофункциональным кабинетом, модерируемй форум,доска объявлений с платными функциями.Сделать платные функции в некоторых разделах сайта.Сайт должен иметь уникальный дизайн и должен быть наполнен аналогичным контентом но ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужен простейший сайт на готовом шаблоне Вордпресс. Главная + 13 страниц. Текстами заполняю сама. Набросок структуры и ссылка на шаблон в приложении. Будет нужно "узаконить" домен, купить хостинг. Указывайте пожалуйста стоимость и сроки. Так же ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен сайт, с помощью которого будет организовано заимствование у частных лиц и организаций для развития предпринимательского проекта по производству натурального компонента для пищевой промышленности, которое заменит ряд вредных искусственных добавок, применяемых сегодня. Предполагается, что сайт будет ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Добрый день, уважаемые веблансеры! Необходимо разработать интернет-портал (все, кроме дизайна). Подробное тз в приложении или по ссылке: http://webfile.ru/6360106 Пожалуйста, обязательно укажите в заявке следующую информацию: - Сроки и стоимость проекта - Ссылку на портфолио (похожие по функционалу проекты - ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10000
Сайт для частных предпринимателей, компаний и желающих открыть бизнес. Система в игровой форме, позволит создать свою виртуальную "бизнес империю" Империя"-это структура, которую человек создает на сайте. Она включает в себя ресурсы, которые есть у ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
ЦМС не важна, но предпочтение платным (не дороже $70). Из бесплатных - мodx, wordpress Ширина сайта фиксированная, 1024 точки. Цветовых предпочтений нет. В целом по дизайну тоже. Попрошу не более 3-х вариантов, если всё будет подходить под ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать сайт на субдоменной структуре, с геолокацией. Дизайн наш. Вопросы: 1. Делаете на сомопис, или CMS? 2. Какой Framework, какая CMS? 3. Какие вопросы по ТЗ? 4. Сроки и цена.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад