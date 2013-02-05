Создание сайта-визитки

$500
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок225 просмотров
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Нужно создать сайт визитку замена www.ed-it.ru. В качестве эталона могу привести пример www.onlime.ru.

Обязательна CMS общераспространенная. Динамического контента не будет. В разделе контактов карта Яндекс с указателем на адрес места нахождения (модулем к CMS). Авторизации регистрации нет, новостей нет.

11 лет назад
wreckerov
Эдуард 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$350
14 дней
- Сайт получился не серьезным (смотрится дешево) - Часть пунктов ТЗ вообще не выполнена, закрыли работу т.к. уже срок и так в 2 раза сорван. - При рассмотрении макетов высказывали замечания которые за 4-5 вариантов так и не были исправлены. - Заявлено было 14 дней + - 2дня (по факту начали 6 февраля закончили 6 марта - работали месяц) - Сайт выдан полуфабрикатом, при том что обговаривался шаблон по CMS - Разработчик настоял на WordPress который на нашем хостинге работает 3 раза из 5 (ошибки с использованием памяти увеличение текущего значения в 4 раза не помогло), разработчик при этом не помог с отладкой. Вообщем общее впечатление - работает ребенок. Когда начал задавать вопросы (т.к. столкнулся с явными проблемами потребления его продукта) просто ушёл в инвизибл хотя обещал в эфире быть до конца дня.
Я много писать не буду.. напишу факты.. 1) дизайн рисовали пока не понравился закзчику, пока он не утвердил.. (макета 3-4) 2) сайт сделал по ТЗ 3) показал на своем хосте.. он проверил ему все понравилось http://prntscr.com/wp3n2 4) почему у него на хосте тупит WP - наверно конченый хост.. (у меня все работало быстро) Вообщем странный Эдуард.. не советую с ним работать! за все мое время работы такого не было..
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