Создание сайта-визитки

- Сайт получился не серьезным (смотрится дешево) - Часть пунктов ТЗ вообще не выполнена, закрыли работу т.к. уже срок и так в 2 раза сорван. - При рассмотрении макетов высказывали замечания которые за 4-5 вариантов так и не были исправлены. - Заявлено было 14 дней + - 2дня (по факту начали 6 февраля закончили 6 марта - работали месяц) - Сайт выдан полуфабрикатом, при том что обговаривался шаблон по CMS - Разработчик настоял на WordPress который на нашем хостинге работает 3 раза из 5 (ошибки с использованием памяти увеличение текущего значения в 4 раза не помогло), разработчик при этом не помог с отладкой. Вообщем общее впечатление - работает ребенок. Когда начал задавать вопросы (т.к. столкнулся с явными проблемами потребления его продукта) просто ушёл в инвизибл хотя обещал в эфире быть до конца дня.