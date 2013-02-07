Создание сайта для Агентства недвижимости (Bitrix)

Друзья, нужна реализация следующего проекта: + перегонка базы данных для интернет-магазина под Joomla: (нужно быстро и качественно нафаршировать Joomla-сайт, оригинал которого уже есть и выложен в интернете. Около 200 товаров надо завести на наш сайт, скопировав с ...