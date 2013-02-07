Создание сайта для Агентства недвижимости (Bitrix)

Требуется разработать сайт для консалтинговой компании. Информацию по разработке и условиям можно скачать во вложении. Вкратце общее задание: создание сайта с нуля (варианты реализации на ваше усмотрение, без использования flash'а), краткосрочная (?) поддержка, SEO \ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Разработка ТЗ,
2) Составления сематического Ядра,
3) Структуры сайта,
4) Дизайна
5) разработка сайта на Битрикс
и тд
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